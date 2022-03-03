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Курс доллара впервые в истории превысил 110 рублей

3 марта 2022 12:17
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Курс доллара впервые в истории превысил 110 рублей

Курс доллара США на Мосбирже обновил исторический максимум, поднявшись выше 110 рублей, свидетельствуют данные торгов в четверг, 3 марта.

Курс евро также обновил исторический максимум, поднявшись выше 122,395 рублей.

По данным на 10:58 мск, доллар рос на 7,57%, до 114,65 рублей, евро ускорил рост на 6,23%, до 122,6 рублей.

На открытии торгов в четверг курс доллара упал на восемь рублей, до 98,27. Накануне на старте торгов курс американской нацвалюты также снизился до 96,23 рубля. Затем рубль вновь начал падать: доллар вырос до 104 рублей, евро — до 116 рублей.

С 9 часов утра 3 марта Банк России предписал с взимать комиссию от 30% при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже. Мера действует до отмены настоящего предписания.

1 марта экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев назвал минимальными риски гиперинфляции в России. По его словам, повышение ключевой ставки Центробанка является единственным шагом, который мог предпринять регулятор в рамках новых санкций в отношении российской экономики, пишут "Известия".

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