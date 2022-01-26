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Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 80 рублей

26 января 2022 23:16
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Курс евро превысил 90 рублей.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже рос на 1,79% к закрытию предыдущей сессии, до 80,04 рубля, свидетельствуют данные площадки на 19:24 мск, передает ТАСС.

По данным на 18:34 мск, курс евро рос до 90,015 рубля (+1,37%). В последний раз курс евро поднимался выше 90 рубля в июле 2021 года. По данным на 19:13 мск, курс доллара рос до 80,03 рубля (+1,78%). В последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей в ноябре 2020 года.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,95%, до $88,88 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,1% и торгуется на уровне $87,4 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:45 мск.

Мнение аналитиков

"Не помогла ни дорогая нефть, ни локальный спад интереса к геополитике. Вечерняя сессия может быть нервной - завершается заседание ФРС США, к нему сейчас прикован максимум внимания", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. По прогнозам компании, доллар может колебаться в диапазоне 78 - 80 рублей, евро - в коридоре 88 - 90 рублей.

По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, рост курса доллара выше 80 рублей произошел не только на фоне геополитических факторов. "Рост курса произошел вечером, когда активность основных игроков снизилась, на рынке торгуют преимущественно роботы. Я ожидаю, что завтра утром, если не выйдет курс негативных новостей, курс опустится в диапазон 78,50 - 79,50 рубля", - отметил аналитик.

 

Фото:   Петр Ковалев/ТАСС

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