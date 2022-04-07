Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с середины февраля

169

Курс доллара США в начале торгов на Мосбирже 7 апреля опустился ниже 75 руб., свидетельствуют данные торгов. В последний раз ниже этой отметки американская валюта торговалась 16 февраля.

Доллар снижался до 74,26 руб., минимального значения с 11 февраля, а евро опускался до 80,83 руб. впервые с 27 октября 2021 г.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 7 апреля, — 82,6 руб., евро — 90,6 руб. По итогам торгов 6 апреля доллар снизился до 79,7 руб. впервые с 23 февраля, евро — до 85,6 руб. впервые с 17 февраля. Индекс Мосбиржи достиг 1097,3 пункта, прибавляя 6,04% к закрытию среды, долларовый индекс РТС увеличился на 0,7% до 2635,69 пункта.

В начале марта власти России запретили вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне. Также ЦБ ограничил переводы россиян и компаний в валюте за рубеж, однако 1 апреля смягчил ограничения. Теперь физлица смогут переводить $10 000 в месяц со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Денежные переводы граждан недружественных стран приостановлены на полгода, до 9 сентября, пишут Ведомости.