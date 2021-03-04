Курировать корпоративный блок в Поволжском банке Сбербанка будет Ярослав Костарев

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На должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка назначен Ярослав Костарев. Он будет курировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» вместо Сергея Тютина, который перешел на должность управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Ярослав стал частью команды Сбербанка в 2010 году. Его карьера развивалась в направлении кредитования юридических лиц. В 2016 году он был назначен директором управления кредитования и проектного финансирования Западно-Уральского банка Сбербанка. В 2017 году Ярослав Костарев перешел на позицию директора управления кредитования и проектного финансирования Сибирского банка Сбербанка. В 2019 году назначен управляющим директором - директором Центра продаж корпоративным клиентам Сибирского банка Сбербанка.

Основное образование Ярослав Костарев получил в Пермском филиале Высшей школы экономики по специальности «Менеджмент». В 2018 году он успешно завершил обучение по программе развития руководителей высшего звена совместно с London Business School.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

- Приветствую Ярослава в нашей команде в новой ответственной роли. Уверен, его профессиональный опыт, лидерские качества и энергия обеспечат Поволжскому банку Сбербанка высокий уровень бизнес-показателей. Желаю успехов Ярославу и всей команде блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»!