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Крупные российские банки продолжают работу в штатном режиме

25 февраля 2022 09:10
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Крупные российские банки продолжают работу в штатном режиме

Крупные российские банки продолжают работу в штатном режиме, подтверждая достаточный запас ликвидности для удовлетворения возросшего спроса клиентов на наличные. Это следует из опроса кредитных организаций, проведенного "Интерфаксом".

Напомним, США, Европа и Великобритания объявили о новых санкциях в отношении России. Под угрозой, в том числе, системообразующие банки. Однако ЦБ поддерживает банки ликвидностью и послаблениями в регулировании.

Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ – сообщили о продолжении работы в штатном режиме. Сбер заявил, что готов к любому развитию ситуации, проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов клиентов. Они могут снять в валюте до 500 тыс рублей в рублевом эквиваленте без предварительного заказа этой суммы при ее наличии в кассе, свыше – после предварительного заказа. ВТБ работает в обычном режиме, все продукты и сервисы клиентам доступны.

Россельхозбанк дополнительной нагрузки на отделения не отмечает. В банкоматах Промсвязьбанка снятие наличных в рублях и валюте доступно на стандартных условиях. Отделения, банкоматы и онлайн-сервисы Московского кредитного банка тоже работают без ограничений. Тинькофф банк сообщил, что все операции физических и юридических лиц проводятся без ограничений, ликвидности достаточно.

Россияне в периоды волатильности в попытке сберечь средства традиционно проявляют повышенный спрос на валюту. Сейчас банки фиксируют интерес населения к снятию наличных в валюте, уверяя, что ликвидности для удовлетворения этой потребности хватит.

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