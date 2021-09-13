Корпоративные клиенты Сбера всё чаще обращаются за помощью в чат

75

Количество обращений корпоративных клиентов через мессенджеры и чат в приложении и на сайте Сбера выросло на 77% за первые шесть месяцев 2021 года. Это больше, чем за тот же период в 2020 году.

Всё больше клиентов для общения со службой поддержки используют мобильное приложение СберБизнес, где число обращений выросло на 84% за полгода.

В онлайн-каналах на вопросы клиентов отвечает умный виртуальный помощник. Чат-бот обрабатывает более 8000 запросов ежедневно.

Но телефонные звонки по-прежнему остаются на первой строчке рейтинга популярности у клиентов. Специалисты службы поддержки по единому номеру для корпоративных клиентов 0321 94% запросов решают на первой линии обращения.

Также у клиента есть возможность бесплатно позвонить через Wi-Fi в мобильном приложении СберБизнес, если он находится за границей в роуминге.

- Текстовый формат обращений постепенно набирает популярность. Судя по статистике, это достаточно быстрый темп. Это говорит не только о том, как меняется психология клиента, но и что наши технологии становятся всё более совершенными. Робот справляется с различными задачами успешно. Однако живое человеческое общение по-прежнему остаётся востребованным и его пока ничто не способно заменить, - Сергей Леханов, Директор дивизиона «Центр корпоративных решений».