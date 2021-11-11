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Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год.
Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС
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Корпоративные клиенты Сбера могут подписывать договоры по СМС

11 ноября 2021 15:19
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Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год.

Корпоративные клиенты Сбера сегмента малого бизнеса могут подписывать договор на подключение популярных банковских продуктов, отправив специальный код посредством СМС. Услугой могут пользоваться предприниматели с выручкой до 400 млн рублей в год во время личных встреч или при консультации по телефону с клиентским менеджером.

В список услуг, подписание договора по которым возможно по СМС, входит перечисление заработной платы и подключение эквайринга (по QR, через СмартPOS, Эвотор и Android-приложение для приёма безналичной оплаты Tap on Phone). В будущем список сервисов будет расширен. 

При заключении договора клиенту банка приходит СМС от Сбера со ссылкой на документ и уникальным кодом. Перейдя по ссылке, предприниматель может ознакомиться со всеми условиями договора, и при согласии с ними отправить в ответ код. После этого подписанный с обеих сторон договор автоматически высылается на электронную почту клиента. Стоимость СМС определяется по тарифам оператора.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Мы стремимся сделать процесс подключения продуктов и сервисов проще и удобнее для наших клиентов. Поэтому мы расширили перечень продуктов, которые можно подключить через выездных менеджеров, а также убрали излишнюю бюрократию. Сервис СМС-подписания решает две задачи: упрощает процесс подключения для клиента и помогает сохранить лес за счёт экономии бумаги».

Отказ от бумаги за счет цифровизации продуктов и процессов – один из ключевых драйверов ESG-повестки Сбера. За три года безбумажные технологии позволили сэкономить 3,8 млн пачек бумаги, что эквивалентно примерно 160 тысячам деревьев.

 

Теги: СберБанк

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