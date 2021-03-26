Количество точек с возможностью оплаты через QR Сбера за год выросло в 3,6 раза

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С февраля 2020 по февраль 2021 года количество торговых точек, подключивших сервис Сбера «Плати QR», выросло в 3,6 раза. В 2020 году ежемесячный оборот увеличивался в среднем на 19%.

"Максимальный оборот по "Плати QR" показывают такие категории, как турфирмы, стройматериалы, товары для дома и ремонта, продажа и лизинг автомобилей, красота и здоровье. Сервис приёма оплаты по QR-коду "Плати QR", запущенный в августе 2019 года, позволяет принимать безналичные бесконтактные платежи без использования банковского оборудования и подключения к электросети", - Дмитрий Малых, Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка

На сегодняшний день сервис «Плати QR» подключили в том числе такие крупные торговые сети, как «ЛЕНТА», «Виктория», «О’КЕЙ», «Ригла», «Фармленд», «ЭРКАФАРМ», INCITY, «Бетховен», Hoff, «Технопарк» и др.