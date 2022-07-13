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Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

13 июля 2022 14:59
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Сервис «Плати QR» успешно зарекомендовал себя и у покупателей, и у продавцов.

Сервис ЮMoney присоединился к платформе Сбера «Плати QR» для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду. Теперь владельцы кошельков и карт ЮMoney могут оплачивать покупки в магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России, просто считав камерой телефона QR-код с логотипом «Плати QR». 

Сервис позволяет оплатить покупку, даже если у вас нет с собой наличных и банковской карты или если ваш смартфон не поддерживает бесконтактные платежи. После сканирования QR-кода нужно только подтвердить покупку в мобильном приложении ЮMoney.

Узнать, доступна ли в магазине оплата по QR-коду, покупатели могут по специальной наклейке Сбера с QR-кодом, размещённой на дверях торговой точки или в кассовой зоне.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Мы активно развиваем направление QR-платежей, потому что это обеспечивает клиентам безопасность, удобство и экономию времени. Оплата с помощью ʺПлати QRʺ безопасна, так как операция проходит в мобильном приложении банка, в котором вы авторизованы. Это удобнее, чем оплата картой, потому что не требует введения ПИН-кода. Сервис приёма платежей по QR-коду от Сбера доступен более чем в 500 тысячах торговых точек по всей стране. Возможность приёма безналичных платежей — безусловное преимущество для розничной торговли, особенно после отключения в России международных платёжных сервисов».

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney:

«В последние годы QR-коды начали быстро проникать в разные сферы жизни. Чтобы клиентам ЮMoney было удобно платить за покупки, мы расширили набор методов оплаты. С помощью QR-кодов пользователи могут оплачивать различные товары, услуги, квитанции и делать переводы. QR-коды могут стать альтернативой привычной бесконтактной оплате телефоном и дать мощный толчок развитию безналичных платежей».

Если пользователь захочет оформить возврат товара, оплаченного по QR-коду, он может обратиться к продавцу — процедура не зависит от способа оплаты (картой, QR-кодом или наличными). 

«Плати QR» — собственное платформенное решение Сбера, позволяющее пользователям мобильных приложений банков-партнёров оплачивать товары и услуги бесконтактно QR-кодом. Сервис «Плати QR» успешно зарекомендовал себя и у покупателей, и у продавцов. Для клиентов QR-код — это быстрый и безопасный способ оплаты, позволяющий забыть о пластиковых картах и наличных. Для предпринимателей это дополнительная возможность обеспечить приём безналичных платежей и при этом сократить затраты на оборудование.

 

Теги: СберБанк

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