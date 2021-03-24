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Клиенты УК «Промсвязь» заработали более 100% годовых

24 марта 2021 14:47
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Управляющая компания «Промсвязь» заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда «Промсвязь – Перспективные вложения».

Управляющая компания «Промсвязь» заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда «Промсвязь – Перспективные вложения». Доходность пая этого фонда за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза – до 7800,75 рублей по состоянию на 19 марта 2021. 

Таким образом, управляющие фондом «Промсвязь – Перспективные вложения» смогли двукратно превзойти среднерыночную доходность. Для сравнения: основной индикатор рынка индекс Московской биржи за этот же период прибавил 52,71%. 

Открытый ПИФ «Промсвязь – Перспективные вложения» инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями. Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, ряд акций в портфеле обладают высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат.

«В 2020 году на фоне распространения коронавируса мировые рынки оказались под давлением, что привело к сильной просадке стоимости по всему спектру активов в марте прошлого года. Мы использовали эту ситуацию для поиска недооцененных бумаг с высоким потенциалом роста: компании в портфеле имеют надежные фундаментальные показатели и более низкие мультипликаторы среди конкурентов, что позволило на горизонте одного года раскрыть их акционерную стоимость. Кроме того, фонд сочетает в себе как истории роста, так и стоимостного инвестирования. Немаловажную роль сыграла ротация компаний из одних секторов в другие. На протяжении долгого времени в портфеле ПИФа присутствовала существенная доля акций «новой экономики»: Ozon, Mail.ru, Яндекс и других компаний», – прокомментировал результаты управляющий активами УК «Промсвязь» Евгений Новиков. 

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