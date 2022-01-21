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Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн

21 января 2022 10:21
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Клиенты СберПремьер могут назначать встречу с личным менеджером в СберБанк Онлайн

Сеть премиального обслуживания СберПремьер запустила новый сервис: теперь клиенты могут самостоятельно запланировать встречу с личным менеджером прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сделать это просто: в профиле нужно нажать на карточку менеджера, затем — на кнопку «Назначить встречу», выбрать удобную дату, время и тему беседы. Сервис позволяет клиентам управлять встречами: переносить, отменять, планировать сразу несколько, а ещё он синхронизируется с календарем в смартфоне.

Мы стараемся соответствовать ритму жизни наших клиентов и понимаем, что время сегодня — главный ресурс. Новый сервис как раз разработан с этим учётом: клиент теперь сам планирует визит за несколько секунд без звонка в банк, а сведения о встрече у него всегда под рукой, - Василий Непша, Руководитель СберПремьер.

СберПремьер — самая широкая сеть премиального обслуживания в России, присутствующая в 227 городах с 630 офисами, обслуживающая более 2,2 млн. клиентов. СберПремьер предлагает услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточную выделенную линию поддержки. Для владельцев пакета услуг действуют особые привилегии: премиальные карты, доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные ставки по вкладам, а также страховые и медицинские решения для всей семьи. Клиенты СберПремьер имеют доступ к широкой линейке инвестиционных продуктов.

Теги: СберБанк

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