Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки

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Участники программы лояльности «СберСпасибо», использующие онлайн-сервис по доставке продуктов «СберМаркет», теперь могут не только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки до 99% от суммы чека.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно делать покупки на сайте или в мобильном приложении СберМаркета, оплачивая их картой СберБанка и быть зарегистрированным участником СберСпасибо. При этом минимальная сумма оплаты при списании бонусов должна быть не менее одного рубля, а количество списываемых на скидку бонусов – не менее 500. Один бонус равен одному российскому рублю. Детально ознакомиться с условиями акции можно на сайте и в мобильном приложении программы лояльности.

СберМаркет – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, работающий в более 150 городах по всей России от Калининграда до Дальнего Востока. К сервису уже подключены более 70 федеральных и региональных ритейлеров страны, а пользователи сервиса могут выбрать удобный формат доставки – получить заказ с быстрой доставкой от 20 минут при заказе из супермаркетов или в 1-часовой интервал в тот же день – при заказе из гипермаркетов с большим ассортиментом. Теперь клиенты СберМаркета могут накапливать бонусы от СберСпасибо - для этого им необходимо стать участниками программы лояльности, получать 1% за покупки и обменивать их на скидки до 99% от стоимости заказа

Клиенты СберМаркета также могут воспользоваться услугой при оплате заказа в самом сервисе – в приложении и на сайте СберМаркета появилась дополнительная опция оплаты части заказов при помощи бонусов от СберСпасибо.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

"Непростая эпидемиологическая ситуация коснулась всех сфер повседневной жизни, и шопинг – не исключение. Теперь купить свежие продукты можно, не выходя из дома, не тратя время на выбор товаров на полках и в очереди на кассе. Совместно с СберМаркетом мы подготовили выгодное предложение для клиентов, которое позволяет копить и списывать бонусы, пользуясь услугами онлайн-сервиса".