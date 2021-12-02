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Клиенты Сбербанка в Поволжье совершили уже более 7 млн операций через SberPay

2 декабря 2021 17:31
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SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащённых POS-терминалами).

Сервис SberPay запустили в июне 2020 года. За время его существования клиенты Сбера в регионах Поволжья совершили уже более 7 млн операций на общую сумму почти 2,7 млрд рублей. В среднем ежемесячно количество операций по SberPay возрастает на 71 тыс., а средний прирост в обороте составляет около 30 млн рублей каждый месяц. 

Наиболее часто посредством SberPay в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях покупки и услуги оплачивают женщины от 22 до 54 лет и мужчины от 22 до 59 - 73,9% от общего количества операций через данный сервис, 23,9% операций проводят молодые люди от 14 до 21 года.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Вся наша работа строится вокруг ежедневных задач и потребностей наших клиентов. SberPay это удобный и надежный способ оплаты, который находит всё больший интерес у пользователей Сбера. Использовать его можно как для оплаты в интернете, так и при бесконтактной оплате для владельцев Android смартфонов с функцией NFC».

В Самарской области за 10 месяцев 2021 года было совершено около 1,7 млн операций на общую сумму почти 675 млн рублей. 

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Платежный сервис SberPay был представлен полтора года назад и с тех пор показывает стабильную динамику роста операций. Сервис предоставляется бесплатно всем пользователям Сбербанк Онлайн и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон. В Самарской области SberPay подключен примерно у 1,5 тыс. компаний – бизнесу выгодно оформлять данный платежный сервис, благодаря удобству для пользователя клиенты могут быть более расположены совершать покупки, и конверсия в продажи может стабильно расти. Если компания уже использует интернет-эквайринг Сбера, то для присоединения к сервису никаких дополнительных настроек и действий не требуется».

SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащённых POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

 

Теги: СберБанк

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