Клиенты Сбербанка теперь смогут перенести платёж по кредиту на месяц

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Сбербанк предложил клиентам новую услугу «Перенос платежа». Теперь заёмщики смогут при необходимости перенести очередной ежемесячный платёж по потребительскому кредиту на следующий месяц без вреда для кредитной истории. Сумма платежа при этом не изменится - увеличится лишь срок кредита.

Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Ещё через полгода можно будет снова перенести платёж. Количество переносов неограниченное — главное, чтобы между ними было не менее шести платежей по графику.

Воспользоваться услугой сможет любой заёмщик, взявший кредит после 27 января 2021 года по следующим кредитным продуктам: «Кредит на любые цели» (потребительский кредит), «Рефинансирование кредитов» и онлайн-покупки в кредит от «Покупай со Сбером». Перенести платёж можно будет в СберБанк Онлайн.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Перенос платежа позволит клиентам гибко и комфортно использовать свои денежные средства, при необходимости перераспределяя освободившуюся сумму по своему усмотрению. Например, каждый месяц вы выплачиваете кредит без просрочек, в текущем месяце запланировали поездку на море и хотели бы отложенные на оплату кредита средства потратить на отдых. Всё, что вам нужно, это оформить в СберБанк Онлайн услугу «Перенос платежа». И следующий платёж по кредиту нужно будет внести только через месяц. При этом кредитная история останется положительной, поскольку просрочки не возникнет».

Отметим, что в четвертом квартале 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил с физическими лицами 245,7 тысяч потребительских кредитных договоров на сумму 48,3 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за 12 месяцев 2020 года 74,5% потребкредитов были выданы через СберБанк Онлайн.