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Клиенты Сбера теперь могут получить смарт-кредит в мобильном приложении СберБизнес

24 марта 2021 12:37
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клиенты Сбера теперь могут получить смарт-кредит в мобильном приложении СберБизнес

Индивидуальные предприниматели — клиенты Сбера теперь могут получить смарт-кредит в мобильном приложении СберБизнес. Весь процесс — от подачи заявки до зачисления денег на счёт — занимает всего несколько минут, происходит полностью онлайн, не требует оформления бумажных документов и посещения офиса банка. 

"Сбер — единственный российский банк, который предлагает такое решение. Услуга уже доступна примерно 600 тысячам наших клиентов из числа индивидуальных предпринимателей. А в третьем квартале этого года мы планируем запустить аналогичный сервис для обществ с ограниченной ответственностью. Раньше оформить и получить кредит онлайн можно было только в веб-версии СберБизнеса, а теперь сервис доступен и в мобильном приложении, которое наши клиенты активно используют для управления бизнесом. Сегодня все больше вопросов бизнесмены решают при помощи мобильного телефона, и Сбер следует этому тренду, предоставляя предпринимателям мгновенные, удобные и безопасные сервисы для развития бизнеса", - Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка

Смарт-кредит — продукт банка для малого и микро бизнеса на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. Параметры кредита рассчитываются индивидуально, максимальная сумма кредита — до 10 млн рублей, максимальный срок кредитования — 4 года. Кредитные средства можно направить на покупку товаров или оплату услуг, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости и другие цели бизнеса.

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