Клиенты Сбера, оформившие выплаты на детей, получили промокоды с подарками и скидками

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Сбер передал подарки, всем клиентам, получившим государственные выплаты по 10 тыс. на ребенка для подготовки к школе, на счета и карты банка.

Клиенты, имеющие подписку СберПрайм, получили единый промокод номиналом 1000 бонусных рублей для использования на покупки на СберМаркете и СберМегаМаркете, а также промокод на оформление бесплатной годовой страховки от несчастного случая для детей.

Клиентам, не имеющим подписки СберПрайм подарки доступны после активации СберПрайма — единой подписки на комплекс услуг Сбера по прослушиванию музыки и просмотру фильмов онлайн, вызову такси, доставке продуктов, готовой еды и лекарств, мобильной связи и хранению файлов. Это ещё один бонус всем клиентам Сбера — получателям государственных выплат, которым подписка предоставляется на три месяца всего за один рубль.

Чтобы воспользоваться бонусными рублями, необходимо при оформлении заказа в СберМаркете и СберМегаМаркете ввести полученный по СМС промокод — он действителен до 31 января 2022 года. А чтобы доставка была бесплатной, нужно авторизоваться по Сбер ID — единому логину и паролю для входа во все сервисы экосистемы Сбера.

Важно, что промокоды, как и сами государственные выплаты, выдаются не на родителя, а на каждого ребёнка. Соответственно, если в семье, к примеру, трое детей, то родитель получит три промокода, каждым из которых можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. В результате общая экономия может достичь 6000 рублей.

Промокод также позволяет подключить бесплатную страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

Напомним, что 5 августа Сбер запустил акцию «Скоро в школу с бонусами», чтобы помочь родителям собрать детей к новому учебному году, затратив минимум времени, сил и денег. На СберМегаМаркете и СберМаркете появились отдельные разделы, в которых собраны все необходимые товары для школьного обучения. Благодаря Сберу родители смогут купить больше товаров: за первую покупку из подборок для релевантных классов в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов от СберСпасибо, которые можно будет тут же потратить на СберМегаМаркете и СберМаркете с дополнительными скидками. Начисленными бонусами можно доплатить до 35% от суммы заказа на СберМаркете.

На сайте проекта sber.ru/1 также собраны все актуальные предложения, включая специально подготовленные списки необходимых товаров для учеников различных классов, которые помогут ничего не забыть. На этом же сайте можно бесплатно оформить детскую и молодёжную карты, получить бесплатные онлайн-консультации врачей, взять образовательный кредит по специальной ставке и узнать, какие детские пособия вам положены.

Как показывает статистика продаж, многие уже воспользовались преимуществами акции и промокодами. Продажи школьных товаров на СберМегаМаркете с 5 по 10 августа выросли более чем в пять раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Наибольший рост — до семи раз — отмечен в канцелярских товарах, рюкзаках и ранцах. Количество товаров в одном заказе увеличилось в среднем на 15%.

На СберМаркете в период с 5 по 10 августа в каждом четвёртом заказе присутствовали товары из категории «Снова в школу». Ежедневно приобретается больше 30 тысяч таких товаров.

Акция «Скоро в школу с бонусами» продлится до 5 сентября 2021 года. Подробнее — на сайте акции

- Для нас очень важно, чтобы родители успели воспользоваться этими подарками, которые помогают сократить расходы на подготовку к школе. Промокоды уже направлены всем родителям, и сейчас, когда до 1 сентября остаётся ещё две-три недели, самое время потратить их по назначению, не откладывая эту задачу на конец месяца. Бесплатная суперподписка СберПрайм, большой ассортимент, доступные цены, покупки в несколько кликов на удобных и надёжных онлайн-площадках с доставкой, а также бонусные рубли и повышенные бонусы за первую покупку по акции — в результате родители смогут сэкономить не только деньги, но и время, ведь самое важное и необходимое для школы собрано в одном месте, - Екатерина Гарцева, Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.