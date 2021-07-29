Клиенты Поволжского банка Сбербанка стали в 2 раза чаще использовать автоплатежи для оплаты программ страхования

49

У клиентов Сбербанка в Поволжье набирают популярность автоплатежи по оплате программ по медицинскому, пенсионному страхованию, страхованию жизни, имущества и другим. В первом полугодии 2021 года было совершено около 1 млн автоплатежей. Это в 2 раза больше, чем с января по июнь 2020 года.

Автоплатеж позволяет автоматизировать процесс оплаты периодических расходов и экономить своё время на проведение стандартных платежей, а также исключить вероятность просрочить оплату той или иной услуги. В приложении Сбербанк Онлайн можно настроить автоплатежи на многие услуги: сотовая связь, ЖКХ, интернет и телевидение, кредиты в других банках, образовательные услуги и другие. Перед проведением автоплатежа банк уведомит клиента, направив СМС или пуш-уведомление.

В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с выполнением систематических задач. Их автоматизация позволяет не тратить свои ресурсы на то, что может происходить без нашего глубокого вмешательства. Сбербанк предлагает своим клиентам функцию автоплатежа, которая позволяет экономить время и внимание на проведении регулярных платежей. При этом клиенты по-прежнему будут контролировать свои расходы благодаря информированию банка о проведении платежа. Кроме того, при необходимости этот платеж можно будет отменить до того, как деньги будут списаны, - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка