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Клиенты Поволжского банка Сбербанка стали в 2 раза чаще использовать автоплатежи для оплаты программ страхования

29 июля 2021 11:41
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Клиенты Поволжского банка Сбербанка стали в 2 раза чаще использовать автоплатежи для оплаты программ страхования

У клиентов Сбербанка в Поволжье набирают популярность автоплатежи по оплате программ по медицинскому, пенсионному страхованию, страхованию жизни, имущества и другим. В первом полугодии 2021 года было совершено около 1 млн автоплатежей. Это в 2 раза больше, чем с января по июнь 2020 года. 

Автоплатеж позволяет автоматизировать процесс оплаты периодических расходов и экономить своё время на проведение стандартных платежей, а также исключить вероятность просрочить оплату той или иной услуги. В приложении Сбербанк Онлайн можно настроить автоплатежи на многие услуги: сотовая связь, ЖКХ, интернет и телевидение, кредиты в других банках, образовательные услуги и другие. Перед проведением автоплатежа банк уведомит клиента, направив СМС или пуш-уведомление. 

В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с выполнением систематических задач. Их автоматизация позволяет не тратить свои ресурсы на то, что может происходить без нашего глубокого вмешательства. Сбербанк предлагает своим клиентам функцию автоплатежа, которая позволяет экономить время и внимание на проведении регулярных платежей. При этом клиенты по-прежнему будут контролировать свои расходы благодаря информированию банка о проведении платежа. Кроме того, при необходимости этот платеж можно будет отменить до того, как деньги будут списаны, - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка

 

Теги: автоплатеж сбер СберБанк

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