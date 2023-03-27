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Клиенты Домклик сэкономили 3,7 млрд рублей на ипотеке со «Своей ставкой»

27 марта 2023 10:14
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Клиенты Домклик сэкономили 3,7 млрд рублей на ипотеке со «Своей ставкой»

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера изучили востребованность услуги «Своя ставка», которую банк запустил в 2022 году.

Напомним, что клиенты Домклик могут снизить процентную ставку по ипотеке Сбера, сделав единовременный платёж при оформлении кредита. Минимальный платёж — 0,6% от суммы кредита. Чем больше размер платежа — тем сильнее можно уменьшить ставку, причём на весь срок действия кредита. И, что важно, такая скидка не отменяет другие скидки Домклик к процентной ставке — за электронную регистрацию, страхование жизни и здоровья, покупку недвижимости на Домклик и получение зарплаты на карту Сбера. Всё это в совокупности даёт ощутимую выгоду. 

Как показывает статистика, «Свою ставку» применили уже более 16 тыс. клиентов Сбера, которые суммарно сэкономили 3,7 млрд рублей. Эта услуга наиболее популярна в Москве (доля выдач со «Своей ставкой» — 10,9%), Московской области (8,9%), Санкт-Петербурге (6,5%), Республике Башкортостан (4,2%) и Тюменской области (4%).

Пик спроса на такую опцию пришёлся на декабрь прошлого года, когда ею воспользовались 2,8 тыс. клиентов, сэкономив 840 млн рублей. В январе экономия клиентов от «Своей ставки» превысила 385 млн рублей, а в феврале спрос на неё вырос на 63%.

По данным Домклик, обычно ставку снижают по базовой программе покупки жилья на вторичном рынке (87% всех сделок со «Своей ставкой»). 6,2% приходится на программу «Господдержка», а 5,7% — на «Семейную ипотеку».

Чаще всего клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5 процентных пункта (57% сделок). 11% покупателей снижают ставку на 0,5 процентных пункта, 8% — на 2 процентных пункта, 7% — на 1 процентный пункт, 3,3% — на 3 процентных пункта.

Чтобы снизить ставку, нужно выбрать опцию «Своя ставка» в ипотечном калькуляторе на Домклик. Размер скидки определяет заёмщик — исходя из размера единовременного взноса, который он готов внести.

Теги: СберБанк

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