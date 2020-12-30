Как получать услуги Сбербанка, не выходя из дома

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Первым и основным шагом для получения онлайн-доступа к своим финансам является скачанное и установленное на свой смартфон приложение СберБанк Онлайн. Управлять своим личным кабинетом можно и через веб-версию с персонального компьютера или ноутбука.

Оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины в СберБанк Онлайн можно в два счёта. Можно настроить автоплатёж, чтобы банк за вас помнил о всех предстоящих обязательных платежах.

Практически любой денежный перевод также можно сделать из мобильного приложения: между своими счетами, клиенту Сбербанка, клиенту другого банка и даже за границу! Идти в банк, чтобы перевести деньги, имеет смысл только в одном случае: у вас на руках сумма в наличных или вы хотите перевести больше 1 млн рублей.

Если у вас есть кредит, вносить регулярные платежи и следить за балансом своего счета также можно в СберБанк Онлайн. Вы можете погашать кредит со счетов в других банках при помощи сервиса переводов.

Нет кредита, но срочно понадобились деньги? СберБанк Онлайн поможет с решением и этого вопроса! Подайте заявку и в случае одобрения Сбер перечислит вам деньги сразу на карту. В офис придется зайти, только если банку потребуется дополнительная информация.

Пластик уходит в онлайн

Чтобы вовремя узнавать обо всех списаниях и зачислениях по своей банковской карте, подключите услугу «Уведомления по картам». Если забыли ПИН-код, заказывать новую карту не нужно: придумайте новый ПИН и установите его в СберБанк Онлайн. Как это сделать – читайте здесь.

Если вы вдруг потеряли карту, срочно заблокируйте ее, позвонив по номеру 900 и закажите досрочный перевыпуск «пластика». Чтобы иметь доступ к деньгам, перед блокировкой переведите средства на другую активную карту – опять же, с помощью СберБанк Онлайн. Если другой карты нет, откройте сберегательный счет в разделе «Вклады» или в один клик оформите бесплатную виртуальную карту в мобильном приложении.

Если у вас заканчивается срок карты, делать ничего не нужно — банк сам выпустит новую и сообщит об этом в СМС. Активировать перевыпущенную карту можно в приложении СберБанк Онлайн.

На все случаи жизни

СберБанк Онлайн поможет обменять валюту или открыть вклад. Для этого вовсе не обязательно нести наличные в банк. В разделе «Вклады и счета» выберите «Открыть вклад» и следуйте инструкциям – для открытия или пополнения вклада достаточно перевести деньги с карты или счёта.

Если всё же нужно пополнить вклад наличными, найдите ближайший банкомат с функцией приёма наличных.

Приложение СберБанк Онлайн также позволяет быть в курсе событий и проводить операции с ПИФами, пенсионными продуктами и ИИС или открыть брокерский счет и ИИС для самостоятельного инвестирования. Ваши текущие продукты отражены на главной странице СберБанк Онлайн, а для оформления нового продукта перейдите в раздел «Инвестиции».

​​В онлайн-приложении Сбербанка можно даже приобрести страховой полис — в меню мобильного приложения зайдите в «Каталог», найдите раздел «Страхование» и выберите нужный вид страхования — от защиты дома до ОСАГО.

Лучше – на расстоянии

Если давно не проверяли баланс бонусов «Спасибо», вас может ждать хороший сюрприз — при условии, что вы участвуете в программе. Накопили бонусы? Чтобы потратить, необязательно куда-то идти — их можно обменивать на скидки в интернет-магазинах, онлайн-кинотеатрах и у множества других партнёров.

А еще, если вечером 31 января вы вдруг недосчитались в своем холодильнике ингредиентов для салата оливье или селедки под шубой, а идти в магазин совсем некогда, то на СберМаркете все это можно заказать и оплатить онлайн, забрав заказ прямо у двери.

И все же, если вам все же нужно попасть в банк, уточните время работы нужного офиса на сайте Сбербанка или в СберБанк Онлайн. И постарайтесь выбрать для посещения банка время, когда там немного людей.