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Как QR-код можно использовать в обычной жизни и получать от этого удовольствие.
Как использовать QR без сертификата
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Как использовать QR без сертификата

7 февраля 2022 17:24
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Как QR-код можно использовать в обычной жизни и получать от этого удовольствие.

Кажется, что сегодня про QR-код слышали все. Даже бабушки в далеких деревнях уже перестали звонить внукам, чтобы те объяснили «какой такой куар-код». К сожалению, столь широкое распространение этот удобный механизм получил из-за пандемии коронавируса, и у многих он ассоциируется не с самыми приятными эмоциями. Чтобы развеять эти ассоциации, мы решили рассказать о том, как QR-код можно использовать в обычной жизни и получать от этого удовольствие.

Очевидное и вероятное

Пожалуй, самым очевидным вариантом использования QR-кода является получение информации. Часто можно увидеть «квадрат с квадратами» на рекламных плакатах, различных товарах в ресторанах или даже на вывесках культурных объектов. При наведении смартфона на код, можно перейти на сайт и прочитать важную и полезную информацию. Это удобно и экологично. Во-первых, смартфон всегда есть под рукой и отсканировать код можно на бегу, а прочитать информацию в удобное время позже, во-вторых, на сайтах можно уместить гораздо больше информации, чем на напечатанном буклете, а значит и узнать гораздо больше, ну а в-третьих, QR-коды гораздо более экологичны, потому что нет необходимости печатать дополнительную информацию, а значит тратить бумагу.

Плати QR

Не столь очевидный, но довольный популярный способ использования QR-кода — это оплата товаров и услуг. Если компания, в которой вы покупаете товар или услугу подключена к подобному сервису, то обычно на кассе размещен QR-код, перейдя по котором можно совершить платеж. К слову, таких компаний становится все больше. Например, в Поволжье к сервису Сбербанка «Плати QR» по итогам 9 месяцев 2021 было подключено почти 4,7 тыс. предпринимателей. Как отмечают представители банка в официальных сообщениях, воспользоваться этим сервисом довольно просто: надо зайти в приложение Сбербанк Онлайн, выбрать «Оплата по QR или штрихкоду», навести камеру на QR-код и провести оплату.

«База» чеков

Получая на кассе чек, если вы не сразу его выбрасывали, то скорее всего заметили, что на нем тоже размещен QR-код. Несколько лет назад в нашей стране ввели онлайн-кассы, а все чеки «оснастили» QR-кодами. Федеральная налоговая служба разработала приложение «Проверка чеков ФНС», в котором можно отсканировать код на чеке и проверить корректность чека, т.е. присутствует ли он в налоговой базе. А еще там можно сохранять чеки, а если завести для себя правило сканировать все чеки после покупки, то можно следить за своими тратами.

Оплата квитанций

Еще одна интересная и удобная возможность использования QR-кода – это оплата квитанций. Раньше, чтобы оплатить квитанцию, нужно было ввести большое количество реквизитов, с которыми сначала надо было разобраться, а потом потратить все своё внимание на правильный их ввод. Еще был другой способ – пойти в офис банка и там происходило все тоже самое, только этим занимался кассир. Последние годы технологии шагнули вперед и значительно упростили жизнь. Сейчас в том же приложении Сбербанк Онлайн можно просто отсканировать QR, размещенный на квитанции, и все реквизиты введутся автоматически. Не знаем, как вы, а мы этой инновации точно рады.

E-благодарность

С помощью QR-кода можно оставлять чаевые. Кто-то про такой вариант использования графического кода уже слышал, а кто-то, возможно, и пользовался. Сервис в кафе, ресторанах или, например, в такси с каждым годом становится все более качественным, а значит и желание отблагодарить персонал возникает чаще. Далеко не всегда с собой есть наличные деньги, а смартфон – почти всегда. Поэтому некоторые компании, предоставляющие услуги, подключили себе такой сервис и успешном им пользуются. Механизм перевода чаевых по QR-коду стандартный – необходим смартфон с камерой и интернетом.

 

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