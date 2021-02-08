Исследователи Сбера в 2020 году опубликовали 35 научных работ в ведущих российских и международных журналах

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В 2020 году исследователи Сбера опубликовали 35 научных работ в ведущих российских и международных журналах.

Тематика публикаций — новые блокчейн-протоколы, геймификация образования, искусственный интеллект для медицинской диагностики, промышленные экзоскелеты, роботы как помощники в борьбе с COVID-19, беспилотники для доставки грузов, понимание текстов и распознавание образов. Кроме того, учёные Сбера выпустили коллективную монографию о сильном искусственном интеллекте.

Исследовательская деятельность в Сбере ведётся в лабораториях искусственного интеллекта, блокчейна, геймификации, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, кибербезопасности, нейронаук, клиентского опыта, а также в других наших подразделениях, например в Департаменте SberDevices. В экосистеме Сбера работают дочерние компании, ведущие собственные исследования и разработки: ЦРТ, VisionLabs, «Когнитив Роботикс», АБК и другие. Недавно Сбер объявил о создании Института искусственного интеллекта.

В части поисковых исследований Сбер тесно сотрудничает с ведущими российскими вузами — МГУ, МФТИ, ВШЭ, Сколтехом, РАНХиГС, МАИ, МИСиС и другими научными организациями.

Научно-исследовательская деятельность в Сбере охватывает исследования, не только приносящие пользу нашему бизнесу, но и создающие новые знания. В мире не так много организаций с банковской лицензией, которые инвестируют ресурсы в собственные научные разработки. Мы считаем, что нам необходимо следить за трендами и владеть технологиями, которые могут в перспективе стать next big thing. Это важная и необходимая составляющая развития любой технологической компании. Сформировавшаяся в Сбере синергия между прикладными и поисковыми исследованиями позволяет нам оперативно удовлетворять практические потребности наших клиентов и общества в целом

Давид Рафаловский

Исполнительный вице-президент, СТО Сбербанк Груп, руководитель блока «Технологии»

8 февраля отмечается День российской науки. Это праздник академиков, учёных, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.

Сборник «Наука в Сбере — 2020» можно скачать по ссылке.