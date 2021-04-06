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Исследование от «СберСпасибо»: где живут и на что тратят бонусы самые активные участники программы лояльности 

6 апреля 2021 15:53
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Наиболее активные пользователи программы проживают в Москве и Московской области.

Аналитики «СберСпасибо» провели исследование более чем среди 47 миллионов человек  клиентов программы лояльности. По результатам исследования были выявлены наиболее активные регионы и основные предпочтения участников — на что они тратят бонусы. 

Анализ проводился по итогам 2020 года и показал, какое поведение по использованию бонусов наблюдалось среди участников программы лояльности по всей России. Как и в 2019 году, безусловными лидерами остались Москва и Санкт-Петербург. Так, в Москве и Московской области было более 7,8 млрд списаний, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Аналогичный рост и в Санкт-Петербурге + Ленинградской области — за 2020 год жители списали более 2,5 млрд бонусов.


 

В топ-10 по активному списанию бонусов попали следующие регионы: Свердловская область (1 068 млн), Тюменская область (975 млн), Республика Татарстан (965 млн), Краснодарский край (963 млн), Нижегородская область (670 млн), Самарская область (653 млн), Пермский край (605 млн) и Ростовская область (602 млн). В этих регионах живут наиболее вовлечённые клиенты, которые активно используют предложения «СберСпасибо» и списывают бонусы.

Если в 2019 году жители Москвы и Санкт-Петербурга больше всего бонусов тратили на кафе и рестораны, то в 2020-м на второе место их оттеснили покупки в маркетплейсах и универсамах. Также в двух крупнейших регионах России на третье место по использованию бонусов вышли аптеки, популярность сохранили и категории трат в магазинах одежды и обуви, на АЗС и в супермаркетах. 


 

В Свердловской и Тюменской областях лидирующие позиции по списанию бонусов занимают кафе и рестораны. Во всех остальных регионах приоритеты по популярным категориям примерно одинаковые (супермаркеты и продукты питания, маркетплейсы и универсамы, кафе и рестораны, одежда и обувь, аптеки и оптики), за исключением Пермского края — там на первом месте стоят траты на АЗС, а также жители именно этого региона охотно списывали бонусы на товары для ремонта, дома и дачи.


 

Интересно наблюдать за динамикой предпочтений и интересов наших участников — мы регулярно поддерживаем с ними обратную связь и исследуем те моменты, которые помогают сделать наши предложения наиболее актуальными для них. При одинаковом наборе категорий покупок в каждом регионе клиенты по-разному выбирают, как потратить бонусы — и это очень ценные знания для нас. Благодаря им мы точнее выстраиваем инструменты лояльности и становимся ближе к клиенту. 

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

"В начале прошлого года мы добавили опцию перевода бонусов, что позволило ещё выгоднее распоряжаться накоплениями — например, вместе с близкими совершать крупные покупки. Когда год назад мы проводили подобное исследование, у нас было около 40 миллионов участников программы лояльности, сегодня — уже более 47 миллионов, и мы будем делать всё, чтобы наши предложения и акции получали ещё больший позитивный отклик".

 

 

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