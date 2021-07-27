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Интерес к образовательному кредиту Сбербанка в Самаре вырос в 3 раза

27 июля 2021 11:46
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Интерес к образовательному кредиту Сбербанка в Самаре вырос в 3 раза

Клиенты Сбербанка в Самаре в первом полугодии 2021 года оформили в 3 раза больше образовательных кредитов по льготной ставке, чем за аналогичный период 2020 года. Общая сумма таких кредитов также увеличилась: если в первые шесть месяцев прошлого года она составляла около 3 млн рублей, то в 2021 – более 11 млн рублей.

Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Наиболее часто данный вид кредита в Сбербанке берут молодые люди до 25 лет, из них большую часть составляют женщины. Кредит на образование может дать будущим студентам свободу выбора и возможность получить профессию по душе.

Кредит на образование с господдержкой – это хорошая возможность получить знания и диплом об образовании в любом возрасте. Оформить кредит можно столько раз, сколько это необходимо для личного развития. Кроме этого, с помощью полученных денежных средств можно оплатить не только весь период обучения, но и отдельно семестр или один год, - Лилия Читнева, Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Напомним, начиная с августа 2020 года Сбербанк выдает кредиты с господдержкой на образование в российских вузах. Воспользоваться данным кредитом можно, в том числе, на оплату обучения в одном из государственных высших учебных заведений в Самаре. Подробную информацию об условиях образовательного кредита с господдержкой можно найти на сайте банка.

Теги: кредит образование сбер СберБанк

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