Греф: новые санкции США не приведут к серьезным негативным последствиям для РФ

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Объявленные в четверг санкции США против России не приведут к серьезным негативным последствиям для страны. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

"За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем", - сказал он.

Греф подчеркнул, что "если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов". "Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", - сказал он.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас санкции введены почти по всем направлениям, а российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к таким условиям.

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