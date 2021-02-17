Госдума вводит штрафы до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов

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Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз при взыскании долгов, который также позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. Законопроектом в первую очередь предлагается распространить действующую административную ответственность за нарушение законодательства о защите прав и интересов граждан при взыскании просроченной задолженности на кредитные организации.

Также предусмотрено повышение административных штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тысяч рублей, для юридических лиц - 200 тысяч рублей. Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов.

Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас законодательством "установлены правовые основы деятельности и правила совершения действий по возврату просроченной задолженности". Так, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени, "связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника", раскрытие сведений о нем и его долгах и т. д.

В статье 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность за взимание кредитором задолженности с нарушениями. В период с 2017 года по 2019 год судами рассмотрено 102 дела по данной статье КоАП, из них по 79 в привлечении к ответственности отказано. Причина заключается в том, что во всех этих случаях кредитные организации сами не пытались взыскать долг.

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