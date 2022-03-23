Госдума приняла закон об антикризисных налоговых мерах

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Государственная дума во вторник, 22 марта, приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах, передают "Известия".

Согласно документу, в 2022 и 2023 годах норма о повышенном размере пени с 31-го дня просрочки не будет действовать. Кроме того, закон предусматривает установление ставки по НДС 0% сроком на пять лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

Помимо этого, освобождаются от НДФЛ проценты, полученные в 2021–2022 годах по вкладам, остаткам на счетах банков.

Для IT-компаний на 2022–2024 годы устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%.

С 2022 года предусматривается применение повышающего коэффициента транспортного налога только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей, говорится в документе.

Также вводится ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин