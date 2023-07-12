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Госдума обязала российские банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

12 июля 2023 14:42
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Российские банки будут проверять все переводы физлиц на мошенничество.

Госдума приняла закон, обязывающий банки полностью возмещать средства физических лиц, переведенные на счета мошенников, передает РИА Новости.

Документ направлен на совершенствование механизма противодействия хищениям с банковских счетов (антифрод) и увеличение суммы возврата банками уже похищенных средств.

Как отмечал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.

Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня.

Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

При этом уточняется механизм возврата похищенных средств. Сейчас ФинЦЕРТ Центробанка распространяет информацию о мошеннических счетах, которые уже попали в базу. Если банк, получив такую информацию, все же осуществит перевод на счет злоумышленников, то он будет обязан возместить эти средства в полном объеме — в течение 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.

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