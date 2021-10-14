Глава Банка России Набиуллина рассказала, когда жилье станет доступнее

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Рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки необходимы, чтобы жилье было доступным. Об этом рассказала глава Банка России в интервью YouTube-каналу "Фанимани", передает ТАСС.

"Для того, чтобы доступное жилье было - [необходим] рост доходов населения, которое может себе позволить взять кредит, <…> снижение стоимости жилья, новые технологии, конкуренция <…>. Ну, и третье, это конечно доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы в России появилось доступное жилье.

Глава ЦБ также обратила внимание, что важно, чтобы рост ипотеки был соразмерен росту доходов. "Когда ипотека растет слишком быстрым темпом, а доходы населения не поспевают, это чревато тем, что люди с недостаточным уровнем доходов будут брать ипотечные кредиты, а мы знаем, к счастью, не по своей истории, а по истории многих стран, к чему это может приводить", - сказала она.

Фото: Пресс-служба Банка России