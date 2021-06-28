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Гид: как не упустить лето

28 июня 2021 14:36
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Гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 

Лето, пожалуй, самое беззаботное время года. Именно летом хочется гулять ночи напролет, загорать на пляже даже в обеденный перерыв, встречаться с друзьями и каждые выходные уезжать за город. И очень радует, что впереди еще много теплых дней, которые можно потратить на самые разные интересные вещи. 27 июня молодые люди отметили свой праздник – День молодежи. В честь этого  решили составить гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 

Хорошая погода в нашей стране случается не так часто, поэтому надо наслаждаться каждым днем, чтобы запастись теплом на предстоящие холодные месяцы. Проводить время в бесконечных пробках в общественном транспорте совсем не хочется, гораздо лучше ловить солнечные лучи и ветер на улице. И сейчас появилась отличная альтернатива автобусам и трамваям – самокаты. Теперь через приложение Ситимобил можно арендовать электросамокат и прокатиться по городу с ветерком. Ну, а если вы опаздываете в суперкрасивое место, чтобы встретить закат, то можно воспользоваться такси.

В теплые летние дни хочется, как можно меньше времени тратить на долгие походы в магазины за продуктами. Лучше провести его с друзьями на пляже или в летнем кафе. Чтобы сэкономить время можно воспользоваться сервисами Самокат или СберМаркет. Самокат оперативно доставит самые необходимые продукты, а в СберМаркете можно заказать продукты из любимых магазинов – сервис доставляет продукты от 20 минут из супермаркетов, в часовой интервал – из гипермаркетов. Заказ можно сделать в приложении, и все необходимое доставят домой. Удобно? А еще там всегда представлены товары со скидками, которые позволят не тратить лишние финансы. 

Особое место, которое оживляется летом, это пляж. В хорошие летние дни оттуда не хочется уходить. Но и там важно не забывать о своем здоровье. Средства от загара, антисептики, пластыри, а также медицинские препараты можно заказать в приложении или на сайте СБЕР ЕАПТЕКИ, а курьер доставит их домой или в ближайший пункт самовывоза. 

Для тех, кто любит проводить время дома с родными, онлайн-кинотеатр Okko предложит более 100 000 фильмов на самый разный вкус. А если не придумали, что посмотреть, для вас сформированы подборки фильмов по разным категориям. Так что запасайтесь вкусностями из Самоката и смотрите любимые фильмы в хорошей компании. Кстати, можно сэкономить при использовании этих сервисов, подключив подписку «СберПрайм+». В неё входят многие сервисы экосистемы Сбера, на которые можно получить скидку или подключить их совсем бесплатно. Оформить её можно в приложении СберБанк Онлайн и зайти после этого в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID. Всего в подписку входит более 10 сервисов экосистемы Сбера. Также подсписка дает дополнительные бонусы по СберКарте: бесплатные обслуживание, уведомления и снятие наличных в любых банкоматах, а также бонусы в кафе и ресторанах, Ситимобил, СберМаркет, АЗС.

Лето – время не только для тусовок и отдыха, но и подготовки к новому учебному году. Для тех, кто уже начал задумываться об этом, Сбербанк предлагает кредит на образование с Господдержкой. Оформить его можно в офисе банка или в вузе, с помощью менеджера Сбербанка. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или всё обучение целиком. 

Еще одна удобная опция для молодёжи, которая поможет классно провести не только лето, - Молодёжная СберКарта. С ней можно получать бонусы СберСпасибо от партнеров. Оформить карту можно на сайте банка, в приложении Сбербанк Онлайн или в отделении банка. А еще при оформлении можно выбрать дизайн карты или даже сделать свой уникальный. 

Лето – самое молодежное время, от него надо брать максимум, чтобы потом долгими зимними вечерами вспоминать с друзьями, как было весело и планировать следующее.

Теги: гид сервисы Сбера

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