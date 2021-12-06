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Герман Греф: «Самое важное — это инвестиции в человека»

6 декабря 2021 10:44
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Герман Греф: «Самое важное — это инвестиции в человека»

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в пленарном заседании «Форума России: определяя будущее». Мероприятие состоялось в рамках всемирной выставки «Экспо-2020», которая проходит в Дубае. Сбер является титульным партнёром российской части выставки.

Участники дискуссии обсудили перспективы мировой и отечественной экономики и наиболее привлекательные для инвестирования направления, проекты и технологии, позволяющие успешно преодолевать геополитические, социальные и экономические вызовы, включая пандемию COVID-19.

Предсказать развитие мировой экономики не то что на десятилетия, но даже на годы вперёд крайне сложно, ведь всё меняется чрезвычайно быстро, отметил Герман Греф. Поэтому нужно обсуждать, какими должны быть люди, компании, институты и государства, чтобы независимо от того, как меняется экономика, мы бы могли к ней приспосабливаться.

Технологии — это главный тренд сегодня, который показывает, как будет меняться мир, подчеркнул Герман Греф. Человек не в состоянии развиваться в том темпе, в котором развиваются технологии, — и это ключевое противоречие. В результате компании и страны сталкиваются со структурной безработицей и глобальным дефицитом кадров, который будет нарастать. Поэтому самое важное в текущих условиях — это человеческий капитал, инвестиции в человека.

Сегодня человек должен быть стрессоустойчивым и иметь развитые soft skills. Поэтому персонализация всего — коммерческих услуг, здравоохранения, образования — это глобальный тренд. Необходима подготовка людей, способных очень быстро и гибко меняться к условиям меняющегося мира, - - Герман ГрефПрезидент, Председатель Правления Сбербанка.

Россия несёт для инвесторов колоссальные возможности в силу отсутствующей должной конкуренции в целом ряде секторов и, как следствие, высокой нормы прибыли, рассказал Герман Греф. К примеру, отдача на капитал в финансовом секторе в России в два раза выше, чем в Европе. Огромные возможности даёт сельское хозяйство, имеющее большой потенциал внедрения высоких технологий. Резко возрастает в условиях зелёного перехода значение транспортной логистики, ведь транспортные пути через российский север становятся жизненно значимыми для всего мира: это позволяет совершенно по-другому соединить континенты. Очень большую отдачу на капитал можно зарабатывать в хайтеке, поскольку в России успешно развиваются не только глобальные, но и национальные платформы, в том числе электронной коммерции.

При этом, по мнению Германа Грефа, в России ещё сохраняется возможность инвестиций в традиционные области энергетики, ведь в ближайшие 15-20 лет они сохранят свою актуальность. И у России есть огромные возможности для развития возобновляемых источников энергии. В Сбере оценивают объём необходимых до 2050 года инвестиций в зелёный переход в 1 трлн долларов, и 800 млрд долларов из них можно найти внутри страны за счёт развития лесных массивов и иных возможностей продажи квот парниковых газов на внутреннем и внешнем рынках.

России предстоит очень серьёзная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Капитал всегда смотрит на соотношение риска и прибыли, и ближайшее десятилетие Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире с учётом текущих тенденций, - Герман ГрефПрезидент, Председатель Правления Сбербанка

С докладами на пленарной сессии также выступили: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ; Тани бин Ахмед Аль Зайуди, государственный министр внешней торговли Объединённых Арабских Эмиратов; Султан Ахмед Бин Сулайем, председатель и главный исполнительный директор DP World; Алексей Лихачёв, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»; Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»; Александр Шульгин, генеральный директор Ozon.

«Форум России: определяя будущее» (Russia Forum: Driving the Future) посвящён международному и российско-арабскому сотрудничеству в области экономики и инвестиций. В рамках мероприятия, которое проводится при поддержке Фонда Росконгресс, проходит обсуждение инвестиционных возможностей в России и презентации флагманских проектов, направленных на внедрение новых технологий, развитие инновационных бизнес-моделей и услуг в сфере энергетики, здравоохранения, туризма, информационных технологий, транспорта и финансов.

Теги: СберБанк

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