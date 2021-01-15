Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 2021

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Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9‒11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами на тему: «Будущее образование в России» — в рамках XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

В дискуссии также приняли участие Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ; Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка; Михаил Бурцев, заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института.

Участники встречи обсудили глобальные перемены и тренды, происходящие в сфере образования и искусственного интеллекта, а также новые возможности для обучения и развития на протяжении всей жизни.

Герман Греф Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Меняется мир, должно меняться и образование. Важнейшая задача — создание среды, в которой ребёнок будет получать удовольствие от образования и научится учиться на протяжении всей жизни. Новые технологии и искусственный интеллект позволяют вовлечь детей в процесс обучения, а учителей освободить от рутины, разгрузить их, высвобождая время учителя на самое главное — общение и развитие учеников.

Основными принципами развития школьного образования сегодня являются: персонализация образования, формирование навыков наряду с передачей знаний, а также создание образовательной культуры без стресса для ребёнка.

Платформа СберКласс, которую мы создаём, не направлена на дистанционное образование и не заменяет учителя. Речь идёт в первую очередь о главном мировом тренде — персонализации образования. Эта модель позволит каждому ребёнку выбрать тот образовательный маршрут, который для него наиболее органичен.

Абсолютным приоритетом для всех нас должно стать построение самой современной системы образования, которая позволит нашей стране стать ещё более конкурентоспособной и развитой в будущем".