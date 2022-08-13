Финансист: как вернуть «съеденные» банкоматом деньги

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Если во время использования банкомата деньги списались со счета, но не были отданы, или наоборот — наличные отправились в аппарат, но деньги не зачислились на счет, не стоит паниковать, пишут "Известия". О том, что делать, если банкомат сработал некорректно, рассказала 13 августа агентству «Прайм» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

«Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно — проверить справку об операции в мобильном банковском приложении. Нужно запомнить время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер, сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке», — сообщила Дайнеко.

Далее, сказала эксперт, надо, не отходя от банкомата, позвонить на горячую линию или обратиться напрямую к сотруднику банка и рассказать о случившемся. После этого клиент должен посетить отделение банка, которым была выдана карта, и подать заявление на возврат денежных средств.

В случае, если банк даст отказ, клиент имеет право обратиться в Центробанк, сообщила Ольга Дайнеко.

Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий/"Известия"