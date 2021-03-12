Еще два российских банка лишились лицензии

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Сегодня, 12 марта, Банк России приказом отозвал лицензию сразу у двух банков. Эта информация опубликована на сайте регулятора.

«Отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк «ФорБанк». Приказом от12.03.2021 № ОД-361 отозвал лицензию наосуществление банковских операций у Коммерческого банка «Современные Стандарты Бизнеса», – говорится в сообщении регулятора.

По информации Банка России, организации допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, регулятор неоднократно направлял в адрес кредитных организации предписания. Повеличине активов «Форбанк» занимал 221 место, а «СстБ» – 352, пишет ФедералПресс.