Два киргизских банка перестали обслуживать российские карты «Мир»

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Еще два киргизских банка — «Дос-Кредобанк» и «Бакай Банк» — перестали обслуживать российские карты «Мир».

Российские карты «Мир» перестали обслуживать в киргизском Бакай Банке, сообщили РБК в call-центре банка.



«Не обслуживается со вчерашнего дня. Внутреннее решение банка», — сказал собеседник РБК в call-центре организации.



На сайте банка в сообщении от 14 октября говорилось, что обслуживание карт в устройствах банка будет «временно приостановлено» c 17 октября, банк обещал дополнительно сообщить о возобновлении обслуживания. Сейчас по адресу этой страницы на сайте банка показывается сообщение об ошибке, однако она сохранилась в кэше Google.



Также о приостановке приема и обслуживания карт «Мир» в эквайринговой сети банка с 17 октября объявил «Дос-Кредобанк». В сообщении организации не указаны причины такого решения.



В начале октября приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков киргизский банк «Компаньон».



