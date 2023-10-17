Доля недружественных валют в российском экспорте упала до минимума

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Доля недружественных валют в российском экспорте составляет всего 25,5%. Это данные за август 2023 года. Таким образом за год эта цифра сократилась вдвое и достигла исторического минимума.

В импорте доля недружественных валют тоже значительно снизилась – до 29%. Это в 1,8 раза меньше, чем в прошлом году, пишет агентство РИА Новости.

Что касается российского рубля, то в экспорте на него приходятся 38,8%, в импорте – 30,1%.

Одновременно с этим доля дружественных валют в экспорте увеличилась до 35,8%, а в импорте достигла рекордных 40,9%, пишет Смотрим.