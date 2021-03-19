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До 4,5% годовых повысил ключевую ставку Банк России

19 марта 2021 15:48
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И допустил ее повышение на следующих заседаниях.

Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п.п., до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях, следует из сообщения регулятора, передает ТАСС.

"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных", - указано в сообщении.

При этом Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.

 

Фото:  Гавриил Григоров/ТАСС

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