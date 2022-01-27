Дмитрий Медведев убежден, что Россия сможет обойтись без доллара, заменив его на евро или юани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главной особенностью уникального вагона является специально разработанный интерьер каждого купе, который раскрывает одну из граней личности Константина Головкина.
Музейный проект «Вагон Головкина» участвует в конкурсе «Серебряный лучник»
Также WhatsApp теперь отображает фотографию профиля пользователя в уведомлениях.
В новой версии WhatsApp появилась функция паузы при записи голосовых сообщений
Соперники уже не первый раз встречаются на футбольном пол.
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
В связи с модернизацией водопровода.
 В Самаре по улице Белогородской временно ограничат движение транспорта 
6 ноября 2006 года, ночью, обвиняемый, находясь возле одного из жилых домов в селе Обшаровка, познакомился с 19-летней местной жительницей.
В Самарской области завершено расследование убийства 15-летней давности
Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов Портал DA и подводит итоги работы сервиса за 2021 год.
Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 млрд рублей
В течение двух месяцев сотрудники Госавтоинспекции будут проводить специальные профилактические мероприятия по недопущению водителями нарушений ПДД
В Самарской области проходит масштабное мероприятие «Без риска на дороге!»
За покупками в маске и с QR-кодом.
В Самаре в усиленном режиме продолжается мониторинг объектов потребрынка
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.95
0.01
EUR 88.47
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Медведев убежден, что Россия сможет обойтись без доллара, заменив его на евро или юани

27 января 2022 15:32
150
По словам замглавы Совбеза, Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что при необходимости Россия сможет обойтись без долларовых платежей и заменить их на платежи в евро или юанях. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта", - заявил Медведев. "Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно - это вопрос вкуса", - добавил он.

Политик также пояснил, что Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. "Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% - это евро, порядка 20% - это юань, ну и некоторые другие валюты - фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно", - рассказал он, подчеркнув, что речь идет о том, чтобы внутри этой корзины сделать определенное перераспределение.

Говоря о конвертируемости рубля, Медведев заметил, что пока нет предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой. "О конвертируемости рубля. Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают - а их все равно будут покупать, - то и конвертируемость обеспечивается. Вот, собственно, и все", - сказал он.

По словам замглавы Совбеза, "проблемы всегда могут быть, но эти проблемы точно решаемы". "И уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими "адскими" санкциями. Это все не сработает. И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят. Но это такая фигура речи, часть политической культуры: "Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец". И они его регулярно исполняют", - заключил Медведев.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев просят сообщать об открытых колодцах
27 января 2022  11:56
Самарцев просят сообщать об открытых колодцах
234
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
26 января 2022  14:04
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
1297
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
26 января 2022  12:56
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
515
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
26 января 2022  10:44
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
517
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
26 января 2022  09:49
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
575
Весь список