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«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн

10 декабря 2021 13:38
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«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис, который поможет клиентам выстраивать комфортные отношения с теми, кто занимает деньги. Пользователю больше не понадобится напоминать знакомым и друзьям, кто и сколько ему должен. Это сделают уведомления от СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в Диалоги и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг». Затем нужно указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.

Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг.  Все расчеты пользователь производит полностью самостоятельно — приложение не списывает деньги со счета, а только деликатно напоминает человеку, что пора бы вернуть долг.

У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг, - Алексей Круглов, Вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

Теги: СберБанк

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