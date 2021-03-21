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Рассказывают специалисты Центрального банка России.
Что делать при получении денег на банковскую карту от незнакомца
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Что делать при получении денег на банковскую карту от незнакомца

21 марта 2021 17:09
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Рассказывают специалисты Центрального банка России.

Специалисты Центрального банка России в воскресенье, 21 марта, в беседе с журналистами рассказали о том, что делать, если на банковскую карту пришли деньги от незнакомца, передают "Известия".

По словам представителя ЦБ, получив якобы случайно отправленные деньги на банковскую карту, человек может быть невольно вовлечен в мошенническую схему, целью которой возможно выманивание средств клиента либо «отмывание» денег, заработанных преступным путем.

Первый случай подразумевает, что мошенники попросят гражданина назвать им реквизиты карты, в том числе и секретный трехзначный код. Используя полученные данные, злоумышленники снимут с карты все его средства.

Второй случай заключается в самостоятельном переводе клиентом полученных «по ошибке» денег на карту. Таким образом мошенники осуществляют «отмывание» незаконно полученных средств.

Не стоит самостоятельно возвращать деньги, полученные от незнакомца, порекомендовали в Центральном банке. В противном случае гражданин невольно рискует соучастником преступной схемы.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — приводит слова представителя ЦБ «РИА Новости».

ЦБ настоятельно не рекомендуют тратить деньги, полученные от незнакомцев, поскольку это действие может быть расценено как преступление.

Накануне эксперты банковской сферы рассказали, что одним из самых распространенных видов мошенничества являются переводы, совершенные якобы по ошибке.

17 марта специалисты сообщили «Известиям» о повторных мошеннических атаках в адрес граждан через звонки от имени службы безопасности банка. Располагая информацией о предшествующей атаке и полученными в ходе нее персональными данными, злоумышленники выпытывают недостающий код подтверждения переадресации всех SMS на собственный номер.

 

Фото:   соцсети

 

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