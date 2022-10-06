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Быстро и просто оформить страховку для защиты при потере работы теперь можно в разделе «Зарплата» приложения СберБанк Онлайн

6 октября 2022 14:46
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Застраховаться можно на любую сумму — от 30 000 до 1 000 000 рублей.

Теперь зарплатные клиенты Сбера могут оформить страховку для защиты при потере работы в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если застрахованный потерял работу при сокращении или по соглашению сторон, то на время поиска нового места работы выплаты по страховке покроют часть его расходов.

Застраховаться можно на любую сумму — от 30 000 до 1 000 000 рублей. Приложение рассчитает ежемесячный платёж и размер ежедневных выплат при наступлении страхового случая. Клиент оплачивает страховку раз в месяц, при этом отказаться от неё можно в любой момент.

Чтобы оформить страховку, выберите на главном экране блок «Сервисы» → «Поступления» → «Зарплата» и нажмите на плашку «Удобная страховка. Защита при потере работы». После расчёта стоимости клиент может её оплатить.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения»:

"Мы регулярно дорабатываем функционал раздела "Зарплата". Сейчас в него добавлена возможность по оформлению страховки на случай потери работы. Функционал по оформлению страхового полиса уже реализован в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Страховки" под названием "Удобная страховка". Мы предлагаем нашим клиентам быстрый и простой способ оформления прямо в разделе "Зарплата". Кроме того, в рамках данного полиса застрахованные получают выплаты в случае больничного или госпитализации, а также при таких заболеваниях, как инсульт, инфаркт, онкология — в зависимости от выбранного пакета".

Ирина Корсакова, исполнительный директор «СберСтрахование жизни»:

"Обеспечить себя защитой от неприятных финансовых последствий, связанных с потерей работы и/или здоровья, может помочь онлайн программа, разработанная "СберСтрахование жизни". При подключении двух пакетов рисков сразу — программа будет доступна со скидкой 20%. Преимуществом страховой программы является то, что её можно открыть в любой момент, а если клиент не планирует дальше ей пользоваться — может просто отключить автоплатёж в приложении".

 

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