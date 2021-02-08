Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект «Экомобиль»

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С февраля этого года в Тольятти и Жигулевске у экомобиля появились новые точки сбора, где можно сдать раздельно собранные отходы, в том числе и опасные: батарейки, ртутные лампы и градусники. Такая возможность появилась благодаря поддержке проекта «Экомобиль» ГК «ЭкоВоз» Поволжским банком ПАО Сбербанк.

Новые остановки экомобиля появились по адресам:

г. Тольятти: Юбилейная, 55; Ленина, 87; Лизы Чайкиной, 79а.

г. Жигулевск: Комсомольская, 36.

Всё собранное в рамках данного проекта сырьё отправляется на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть перерабатывается на собственном заводе ГК «ЭкоВоз» в Тольятти, а опасные отходы компания отправляет на специализированные предприятия. Таким образом, эти виды отходов не лежат на полигонах, нанося существенный вред экологии.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Снижение собственного воздействия на окружающую среду, на мой взгляд, один из важных приоритетов не только компаний, но и каждого человека в отдельности. В частности, в Сбербанке о проблеме утилизации отходов мы задумались давно. Уже несколько лет в наших административных офисах стоят специальные контейнеры для элементов питания и раздельного сбора мусора, эти инициативы во многом исходили от самих сотрудников банка. Поддержка проекта «Экомобиль» позволит увеличить количество точек сбора, а значит, привлечь еще больше людей к экологически-ответственному поведению».

Алена Душкова, директор по социальным вопросам ГК «ЭкоВоз»:

«Экомобиль с каждым годом становится всё более популярным среди жителей Тольятти. Еще недавно многие не понимали зачем собирать мусор раздельно, почему нельзя выбрасывать батарейки в обычный контейнер. А сейчас люди сами просят увеличивать количество точек сбора. Большое спасибо Сбербанку, который поддержал наш социально-экологический проект. Благодаря им, сотрудники Сбербанка и многие жители Тольятти и Жигулевска, могут присоединится к проекту и вносить свой посильный вклад в сохранение природы. Безусловно, увеличение количества точек сбора будет способствовать повышению экологической культуры населения».

Что можно сдать в «Экомобиль»?

Лампы энергосберегающие. Они содержат в своём составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор, а требуется сдавать на утилизацию. Также принимаются градусники, батарейки (любые виды), металл, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик, макулатура.