Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область стала участником медицинского проекта Облако здоровья»
Самарская область стала участником медицинского проекта «Облако здоровья»
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
В Самарском театре оперы и балета прозвучит опера «Аида» после более чем годичного перерыва
В Самарском театре оперы и балета прозвучит опера «Аида» после более чем годичного перерыва
С Годом науки и технологий коллег поздравила советник Губернатора Самарской области Ольга Михеева
С Годом науки и технологий коллег поздравила советник Губернатора Самарской области Ольга Михеева
Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют в Тольятти
Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары
Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект Экомобиль
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект «Экомобиль»
Окружной этап фестиваля стартует 8 февраля. Конкурсные работы принимаются до 15 марта.
В ЦВО стартовал окружной этап фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2021»
Самара  -18 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.11
-0.62
EUR 89.89
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
Премьера фильма "Северный ветер" Ренаты Литвиновой прошла в Москве
Всероссийская выставка "Без срока давности" откроется в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект «Экомобиль»

8 февраля 2021 15:17
105
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект Экомобиль

С февраля этого года в Тольятти и Жигулевске у экомобиля появились новые точки сбора, где можно сдать раздельно собранные отходы, в том числе и опасные: батарейки, ртутные лампы и градусники. Такая возможность появилась благодаря поддержке проекта «Экомобиль» ГК «ЭкоВоз» Поволжским банком ПАО Сбербанк. 

Новые остановки экомобиля появились по адресам:

  • г. Тольятти: Юбилейная, 55; Ленина, 87; Лизы Чайкиной, 79а.

  • г. Жигулевск: Комсомольская, 36. 

Всё собранное в рамках данного проекта сырьё отправляется на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть перерабатывается на собственном заводе ГК «ЭкоВоз» в Тольятти, а опасные отходы компания отправляет на специализированные предприятия. Таким образом, эти виды отходов не лежат на полигонах, нанося существенный вред экологии.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Снижение собственного воздействия на окружающую среду, на мой взгляд, один из важных приоритетов не только компаний, но и каждого человека в отдельности. В частности, в Сбербанке о проблеме утилизации отходов мы задумались давно. Уже несколько лет в наших административных офисах стоят специальные контейнеры для элементов питания и раздельного сбора мусора, эти инициативы во многом исходили от самих сотрудников банка. Поддержка проекта «Экомобиль» позволит увеличить количество точек сбора, а значит, привлечь еще больше людей к экологически-ответственному поведению». 

Алена Душкова, директор по социальным вопросам ГК «ЭкоВоз»:

 «Экомобиль с каждым годом становится всё более популярным среди жителей Тольятти. Еще недавно многие не понимали зачем собирать мусор раздельно, почему нельзя выбрасывать батарейки в обычный контейнер. А сейчас люди сами просят увеличивать количество точек сбора. Большое спасибо Сбербанку, который поддержал наш социально-экологический проект. Благодаря им, сотрудники Сбербанка и многие жители Тольятти и Жигулевска, могут присоединится к проекту и вносить свой посильный вклад в сохранение природы. Безусловно, увеличение количества точек сбора будет способствовать повышению экологической культуры населения». 

Что можно сдать в «Экомобиль»?

Лампы энергосберегающие. Они содержат в своём составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор, а требуется сдавать на утилизацию. Также принимаются градусники, батарейки (любые виды), металл, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик, макулатура. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
6 февраля 2021  21:39
Судно-трубоукладчик успешно провело морские испытания, отметили в Nord Stream 2.
Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку "Северного потока - 2" в водах Дании
Судно-трубоукладчик успешно провело морские испытания, отметили в Nord Stream 2. Экономика региона
1256
5 февраля 2021  13:47
Уровень безработицы в Самарской области резко сократился в декабре 2020 года
Уровень безработицы в Самарской области резко сократился в декабре 2020 года
Всего за месяц до конца года состояние рынка труда в Самарской области было более удручающим. Экономика региона
1069
5 февраля 2021  12:16
Самарская и Ульяновская области объединяют инвестиционные потенциалы территорий
Самарская и Ульяновская области объединяют инвестиционные потенциалы территорий
Об объединении усилий регионов в развитии инновационного потенциала губернаторы Дмитрий Азаров и Сергей Морозов договорились в ноябре прошлого года. Экономика региона
1098
Весь список
Финансы и Банки
8 февраля 2021  15:17
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект Экомобиль
Больше точек сбора: Сбербанк поддержал проект «Экомобиль»
Всё собранное в рамках данного проекта сырьё отправляется на переработку и безопасную утилизацию. Финансы и Банки
105
8 февраля 2021  13:14
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании
Образовательный кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или всё обучение целиком.  Финансы и Банки
126
5 февраля 2021  14:16
Такой рост произошёл после того, как в августе 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования были улучшены условия кредитования.
В 2020 году Сбербанк на четверть увеличил выдачу образовательных кредитов
Такой рост произошёл после того, как в августе 2020 года при поддержке Министерства науки и высшего образования были улучшены условия кредитования. Финансы и Банки
1266
Весь список
Строительство
6 февраля 2021  01:03
Посуточная аренда квартир – выгодно и удобно
Отправляясь в другой город, многие предпочитают арендовать квартиры посуточно, а не отправляться в гостиницу. Строительство
662
3 февраля 2021  12:58
Подрядчика по строительству бассейна в Куйбышевском районе Самары выберут весной
Подрядчика по строительству бассейна в Куйбышевском районе Самары выберут весной
Об этом стало известно сегодня, 2 февраля, в ходе совещания по реализации национальных проектов на территории Самарской области. Строительство
1629
3 февраля 2021  12:26
На рынке строящегося жилья в Самаре в январе цены повысились
На рынке строящегося жилья в Самаре в январе цены повысились
Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в январе составила 63678 рублей за квадратный метр. Строительство
1605
Весь список
Материалы и технологии
1 февраля 2021  13:51
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на основе ПВА дисперсии и крахмала – клей для стеклохолста Bostik.
Клей для стеклохолства Bostik
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на...Материалы и технологии
1374
30 января 2021  12:54
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий. По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по распространенности, уступая по количеству лишь кислороду и кремнию.
Почему алюминий один из самых распространенных металлов
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий . По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по...Материалы и технологии
1688
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
2602
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
9826
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
11824
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
13169
Весь список
Бизнес
30 января 2021  12:52
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже рыночных.
Торги по банкротству – агрегатор торгов БанкротБаза
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже...Бизнес
1878
29 января 2021  16:52
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Бизнес
2442
29 января 2021  15:39
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля. 
Предпринимателям продлили срок перехода с ЕНВД на «упрощенку» до 31 марта
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля.  Бизнес
2415
Весь список
Новости компаний
4 февраля 2021  14:48
Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы».
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы». Новости компаний
1404
4 февраля 2021  13:42
Новый LADA Largus: старт производства
Новый LADA Largus: старт производства
О старте приема предзаказов на обновленный LADA Largus будет объявлено дополнительно. Новости компаний
1521
4 февраля 2021  09:36
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время. Новости компаний
1396
1 февраля 2021  11:53
Сотрудникам АвтоВАЗа запретили парковать авто других брендов около административного здания
Сотрудникам АвтоВАЗа запретили парковать авто других брендов около административного здания
В комментариях под новостью большинство пользователей одобрили такую идею. Новости компаний
1977
Весь список
IT и Коммуникации
29 января 2021  00:15
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки.
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. IT и Коммуникации
2754
27 января 2021  12:29
Лицензия игры Майнкрафт
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, которая покорила многих игроков со всего мира. Причем играют в нее независимо от пола, возраста или...IT и Коммуникации
2292
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
3876
Весь список
Транспорт
8 февраля 2021  16:10
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
40
8 февраля 2021  13:46
В Самаре предложили перенести трамвайную остановку от рынка Норд
В Самаре предложили перенести трамвайную остановку от рынка «Норд»
Эта остановка является очагом аварийности. Транспорт
142
8 февраля 2021  13:07
Движение на Ново-Садовой в Самаре масштабно ограничат уже во втором полугодии
Движение на Ново-Садовой в Самаре масштабно ограничат уже во втором полугодии
Схемы и планы движения на время строительства развязки еще не утверждены, но это должно быть сделано до 1 июля. Транспорт
811
8 февраля 2021  10:04
В дептрансе ответили на претензии самарцев к общественному транспорту
В дептрансе ответили на претензии самарцев к общественному транспорту
Речь идет о транспорте, который ходит от Сухой Самарки до Губернского рынка. Транспорт
217
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
3934
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
9903
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
10484
Весь список
Новости региона
27 января 2021  13:36
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей...Новости региона
2554
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
10629
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
10334
Весь список
Электронные технологии
28 января 2021  12:12
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками.
Сколько стоит репост на специализированном сервисе
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками. Электронные технологии
2238
26 января 2021  12:26
Как набрать подписчиков в Ютубе бесплатно и платно
Подготовка качественного контента – важное, но не единственное условие успеха на YouTube. Даже содержательные видеоролики могут иметь малое количество...Электронные технологии
2694
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
10808
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
10531
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
10134
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
10403
Весь список
Современный дом
6 февраля 2021  01:07
Постельное белье из бязи – особенности
Для того чтобы сон был комфортным, полезным, здоровым, важно грамотно подойти к выбору постельного белья. Современный дом
512
31 января 2021  20:59
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной комнате.
Ремонт ванной: особенности выполнения
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной...Современный дом
1436
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
6080
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
4494
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
7427
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
9285
Весь список
Видео
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
4917
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
4386
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
17491
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
24210
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
20137
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
13642
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
11047
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
10414
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
44573
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
46284
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
45814
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
34886
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
35390
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
8 февраля 2021  16:10 
В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта
Горожан просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
5
Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары
8 февраля 2021  15:27 
Усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары
При этом рейды, организующиеся ежедневно, стали проводить чаще – их количество увеличено не только в утренние и вечерние часы пик, но и в течение всего дня.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
102
В день науки Правительство Самарской области заняли молодые учёные.
8 февраля 2021  13:54 
В день науки Правительство Самарской области заняли молодые учёные.
Приветствуя участников форума, Глава региона поздравил учёных с профессиональным праздником и пожелал плодотворной работы. Социум
219
Движение на Ново-Садовой в Самаре масштабно ограничат уже во втором полугодии
8 февраля 2021  13:07 
Движение на Ново-Садовой в Самаре масштабно ограничат уже во втором полугодии
Схемы и планы движения на время строительства развязки еще не утверждены, но это должно быть сделано до 1 июля. Транспорт
659
В Самарской области за сутки на 8 февраля выявлены 300 заболевших коронавирусом
8 февраля 2021  12:47 
В Самарской области за сутки на 8 февраля выявлены 300 заболевших коронавирусом
Выздоровели и выписаны за сутки 221 человек. Здравоохранение
288
Весь список
Акценты
Центр искусственного интеллекта - это своеобразный научно-образовательный стартап в структуре университета.
5 февраля 2021  20:06 
В Самарском университете готовятся к открытию Центра искусственного интеллекта
Центр искусственного интеллекта - это своеобразный научно-образовательный стартап в структуре университета. Образование
5320
«Уверен, что в этом году мы такое совещание проведем», — подчеркнул губернатор.
5 февраля 2021  18:42 
Игорь Комаров поддержал инициативу Дмитрия Азарова о проведении в СО окружного совещания по комплексному развитию территорий
«Уверен, что в этом году мы такое совещание проведем», — подчеркнул губернатор. Политика региона
6125
Дмитрий Азаров и Министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5 февраля 2021  18:27 
Дмитрий Азаров: «На Самарскую область в Министерстве транспорта рассчитывают, как на опорный регион страны»
Дмитрий Азаров и Министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Транспорт
5417
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
9289
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
16497
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
16957
Весь список
Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
3818
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
8726
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
10141
Весь список