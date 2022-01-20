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Больше 35% дебетовых СберКарт выпускается без пластика

20 января 2022 13:52
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Больше 35% дебетовых СберКарт выпускается без пластика

Доля выпускаемых в digital-каналах дебетовых СберКарт в Сбербанке в 2021 году выросла до 36%. В банке ожидают, что к концу 2023 года спрос преодолеет рубеж 50%. Напомним, что функция «Пластик как опция» была запущена весной прошлого года.

Сбер последователен в выполнении своей ESG-стратегии. Сокращение числа выпускаемых пластиковых карт — долгоиграющий экологический тренд, и мы видим, что наши клиенты осознанно выбирают предлагаемую возможность. Помимо прочего, это удобно. Теперь нет необходимости ждать, когда пластик будет выпущен. Цифровая карта сразу готова к использованию и обладает всеми преимуществами классической. Да и потерять её гораздо труднее, - Игорь Ковалёв, Директор Дивизиона «Кошелёк клиента».

Банк максимально упростил процесс создания цифрового аналога. В приложении СберБанк Онлайн при оформлении карты нужно кликнуть на кнопку «Давайте без пластика». Выпущенная карта активируется сразу же. Если же потребуется пластиковый носитель, то его можно дозаказать в любое время и забрать в офисе банка, либо получить с доставкой. Но по факту за пластиковой картой обращаются лишь 7% из тех, кто выбрал цифровой вариант.

При этом никаких отличий у виртуальной СберКарты от пластиковой нет: ею можно расплачиваться, совершать переводы и снимать наличные. В приложении СберБанк Онлайн «цифру» можно привязать к электронному кошельку SberPay или другому, и платить, поднося смартфон к терминалу. Вся информация о карте и совершаемых платежах передаётся в зашифрованном виде, а подтверждать операции можно с помощью кода разблокировки экрана или отпечатка пальца.

В СберБанк Онлайн можно настроить лимиты карты, установить или сменить ПИН-код, заблокировать/разблокировать и перевыпустить карту. Просмотреть и скопировать данные карты (номер, CVV/CVC-код, срок действия) можно, кликнув на карту. Аналогично при необходимости можно скопировать реквизиты счёта карты автоматически и без ошибок.

Теги: СберБанк

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