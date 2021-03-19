Я нашел ошибку
Главные новости:
Умер актер из фильма Ликвидация Александр Казимиров
Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
На строительство моста у Климовки Самарскому региону выделили 14 млрд рублей
На строительство моста у Климовки Самарскому региону выделили 14 млрд рублей
Районы с худшими дорогами назвали в Самаре
Районы с худшими дорогами назвали в Самаре
Стена дома в Самаре могла рухнуть из-за прорыва
Стена дома в Самаре могла рухнуть из-за прорыва
Больше 100 млн человек уже стали клиентами Сбера
Больше 100 млн человек уже стали клиентами Сбера
Юбилейный Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо подвел свои итоги в Тольятти
Юбилейный Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по дзюдо подвел свои итоги в Тольятти
 В очередной самарской застройке пытаются уменьшить число парковочных мест
 В очередной самарской застройке пытаются уменьшить число парковочных мест
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
0.56
EUR 88.12
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Больше 100 млн человек уже стали клиентами Сбера

19 марта 2021 12:33
54
Больше 100 млн человек уже стали клиентами Сбера

19 марта отмечается Международный день клиента. Только за 2020 год количество клиентов Сбера увеличилось почти на 3 млн и сегодня составляет более 100,5 млн человек. Рост количества клиентов банка в последние годы связан, в первую очередь, с развитием экосистемы Сбера и расширением благодаря этому линейки продуктов и сервисов, которые решают огромный диапазон ежедневных бытовых задач людей. 

Частные клиенты могут не только получать весь спектр финансовых услуг в удобном для них канале, но и заказывать такси, лекарства, продукты и готовую еду, слушать музыку, смотреть фильмы, отправлять посылки, хранить файлы в облаке и многое другое (это особенно выгодно с подпиской СберПрайм). 

Помимо предоставления финансовых и нефинансовых услуг, Сбер выполняет и важную социальную функцию. С июня 2018 года реализуется проект «Островок безопасности», когда потерявшийся на улице ребёнок может прийти в любое отделение банка, где ему помогут найти родителей. Благодаря этому проекту почти 90 детей благополучно вернулись домой. 

Абитуриенты и студенты вузов могут оформить в банке образовательный кредит с господдержкой по сниженной процентной ставке 3%. В школьном акселераторе Сбера SberZ старшеклассники придумывают идеи для будущих бизнес-проектов, прорабатывая их до готовых продуктов: для них это возможность заявить о своих идеях, получить поддержку в развитии бизнеса от ведущих компаний страны и преференции при поступлении в вузы.

В 2021 году ещё более 400 офисов банка по всей стране стали доступны для людей с особенностями здоровья, а на сайте появились фильтры доступности офисов и банкоматов для таких клиентов. При этом работа Сбера не ограничивается физической доступностью: банк помогает клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить цифровые продукты и повысить финансовую грамотность. В рамках образовательного проекта #ФинансыДоступно Сбер создал серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения. 

"В Международный день клиента я хотел бы поблагодарить каждого из ста миллионов наших клиентов за доверие Сберу. Когда-то мы поставили себе цель быть с клиентом на всю жизнь. Этого можно достичь только одним способом — оказывая лучший на рынке сервис. К этому мы и стремимся. Ежедневно более 300 тысяч клиентов обращаются к операторам наших контакт-центров, получая помощь и поддержку по своим вопросам в любое время суток, а наши клиенты только за прошлый год сказали «Спасибо!» сотрудникам Сбера  53 миллиона раз! Я от всего сердца благодарю клиентов не только за их положительные отзывы, но и за объективную критику, которая помогает нам становиться лучше и лучше", - Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
35
Участники подвели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
18 марта 2021  18:42
Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Культура
356
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
322
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
18 марта 2021  12:42
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Происшествия
289
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
514
Весь список