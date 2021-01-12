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Более миллиона родителей в России воспользовались сервисом расчёта детских пособий от Сбера

12 января 2021 16:36
78
На портале Сбербанка размещена актуальная информация о том, кому положены выплаты, как их получить и как оформить карту «Мир» для их зачисления.

Уже более миллиона родителей рассчитали положенные на их детей выплаты в сервисе Сбера «Калькулятор детских пособий». Для этого достаточно указать регион проживания, возраст ребёнка и свою жизненную ситуацию (статус семьи, наличие работы у родителя), после чего калькулятор выведет список федеральных и региональных пособий на детей и покажет минимальную и максимальную сумму выплат.

Сервис доступен на сайте банка в разделе «Детские пособия» и в СберБанк Онлайн в «Каталоге», раздел «Для родителей». На портале Сбербанка размещена актуальная информация о том, кому положены выплаты, как их получить и как оформить карту «Мир» для их зачисления.

Александра Алтухова, Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«На данный момент в России существует 18 федеральных и более 160 региональных видов детских пособий, которые учитывают более 40 разных жизненных ситуаций. Часто родители не знают обо всех положенных им выплатах. Сбер решил эту проблему и создал сервис «Калькулятор детских пособий», где в одном месте можно найти всю необходимую информацию: не только какие пособия вам доступны, но и какие документы нужны для получения, как их оформлять и куда будут зачисляться средства».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Для российских семей калькулятор детских пособий оказался особенно актуальным весной 2020 года, когда стартовали специальные «детские» выплаты и пособия. Сервис, собравший в себе ответы на множество популярных вопросов, позволил родителям быстро и в доступной форме получать всю необходимую информацию по данной теме».

 

Фото:  ru.freepik.com

 

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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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