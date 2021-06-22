Более 85% платежей в Сбербанке жители регионов Поволжья оплачивают онлайн

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Большинство клиентов Сбербанка в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях предпочитают оплачивать услуги с помощью онлайн-сервисов. Более 85% от общего количества операций, проведённых через сервисы Сбера в Поволжье с января по май 2021 года, совершены с помощью дистанционных каналов.

Чаще всего удаленно клиенты Сбера оплачивают телефонную связь и коммунальные платежи. При этом более 50% платежей за коммунальные услуги осуществляется через мобильное приложение СберБанк Онлайн, в прошлом году для оплаты услуг приложение использовали около 40% жителей Поволжья.

«Онлайн-платежи сегодня набирают всё большую популярность, потому что это дает возможность оплачивать услуги в любое время и в удобном месте. Сегодня онлайн-платежи – это практичная и безопасная опция, которая позволяет нашим клиентам экономить своё время. К тому же приложение СберБанк Онлайн постоянно совершенствуется, добавляя новые и удобные функции в свой арсенал», - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк

Оплатить жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно настроить автоплатёж — и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа будет приходить уведомление о планируемом списании и при необходимости может быть отменено.

Совершить платёж в мобильном приложении СберБанк Онлайн очень просто — для этого нужно отсканировать QR-код на квитанции, зайдя в раздел «Платежи». Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить платёж. Если квитанция не содержит QR-код, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

Удобно и то, что в СберБанк Онлайн хранится история всех операций: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка.

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