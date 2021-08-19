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На интернет-платформе Портал DA размещаются все активы, находящиеся в залоге у банка и реализуемые с торгов.
Более 250 залоговых активов было продано через аукционы на платформе Сбера Портал DA
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Более 250 залоговых активов было продано через аукционы на платформе Сбера Портал DA

19 августа 2021 09:38
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На интернет-платформе Портал DA размещаются все активы, находящиеся в залоге у банка и реализуемые с торгов.

С начала 2020 года через сервис аукционов на платформе Сбера Портал DA было продано 269 залоговых активов Поволжского банка Сбербанка,  из которых 89 лотов на сумму 72,9 млн рублей были реализованы уже в текущем году.

На интернет-платформе Портал DA размещаются все активы, находящиеся в залоге у банка и реализуемые с торгов. На этой платформе можно легко подобрать актив по желаемым параметрам. Каждый желающий может ознакомиться с описанием имущества, фотографиями объектов, получить консультацию по процедуре банкротства и участию в торгах, и сразу перейти на электронную торговую площадку.

Сервис аукционов на Портале DA подразумевает способ получения банком заявлений на покупку объектов от потенциальных покупателей в электронной форме, по цене, установленной на данной интернет-площадке. Порядок проведения аукциона, предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации, к данной процедуре не применяется, соответственно, покупатель не должен вносить задаток за интересующий его актив.

Антон Куртбидинов, директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц Поволжского банка ПАО Сбербанк:

«Основная идея аукциона – это взаимное доверие. Делая ставку, клиент соглашается с ценой и подтверждает свое намерение заключить с банком договор, в свою очередь банк доверяется клиенту, что с ним будет заключен договор купли- продажи и не берет с него задаток. Важным преимуществом аукциона является и отсутствие посредников между банком и клиентом, а также юридическая чистота и прозрачность сделки. Таким образом, аукционы на портале DA – это простой, безопасный и быстрый способ покупки залогового актива».

Как воспользоваться сервисом аукционов: 

1.Необходимо посмотреть карточку объекта на Портале DA, в ней содержатся сведения о об объекте. В указании способа проведения сделки установлен признак «Приобретение через аукцион».

2.Пройти процедуру регистрации на сайте, заполнить паспортные данные.

3.Подать заявку с помощью кнопки «Сделать ставку».

4.Увеличивать цену на онлайн аукционе в несколько шагов возможно. При этом на Портал DA в настоящее время установлен минимальный интервал, на который участник может увеличить ставку.

После получения максимальной ставки от потенциального покупателя сотрудник банка определяет победителя, связывается с ним и запускает подготовку сделки купли-продажи. С этого момента победитель торгов может гарантированно заключить договор купли-продажи.

Справка. Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. Председателем Поволжского банка ПАО Сбербанк является Александр Анащенко.

 

Теги: Портал DA СберБанк

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