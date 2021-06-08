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Более 2 млн жителей Поволжья получают зарплату на карты Сбербанка

8 июня 2021 16:25
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Для организаций-клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, Сбербанк предоставляет услугу по созданию индивидуального дизайна карт.

По итогам первого квартала 2021 года на карту Сбербанка получают заработную плату более 2 млн жителей Поволжья. Почти у 93 тыс. организаций заключены договоры с банком на обслуживание в рамках зарплатного проекта. Более 5 тыс. новых организаций заключили зарплатный договор в первом квартале 2021 года. 

Для организаций-клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, Сбербанк предоставляет услугу по созданию индивидуального дизайна карт. Ей воспользовались уже 325 организаций регионов Поволжья, благодаря чему сотрудники получают заработную плату на банковские карты с уникальным дизайном. 

Светлана Арнаутова, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Безусловно, для нас важен и значим каждый клиент, и тот факт, что уже более 93 тыс. компаний Поволжья стали нашими клиентами в рамках зарплатного проекта, доказывает, что мы являемся надежными партнерами.

Сбербанк дает возможность организациям-партнерам создавать уникальный дизайн банковских карт. Мы уверены, что это позволяет сотрудникам успешно интегрироваться в систему ценностей компании, в которой они работают, чувствовать свою сопричастность. Такая возможность есть у любой компании, и мы будет рады принять участие в создании уникального дизайна зарплатных карт для ваших сотрудников".

Оформить карту для перечисления зарплаты можно на сайте Сбербанка, в приложении Сбербанк Онлайн или в офисе банка. Обладатели карты могут получать специальные условия при оформлении ипотеки, бонусы от партнеров, а также возможно бесплатное годовое обслуживание.

 

Теги: зарплата карта Сбербанка

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