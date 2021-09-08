Более 12 тыс. клиентов Сбербанка в Поволжье воспользовались кредитом «Деньги до зарплаты»

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Краткосрочный кредит Сбербанка «Деньги до зарплаты» запустили в мае 2021 года. Популярность кредита набирает обороты – лишь в июле и августе в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях им воспользовались более 12 тыс. клиентов банка на общую сумму почти 106 млн рублей.

Взять данный кредит могут клиенты банка, получающие зарплату на карту Сбербанка. Оформить его можно, подав заявку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Рассмотрение заявки занимает несколько минут, и, в случае одобрения, деньги сразу будут зачислены на счет заемщика. Данный вид кредита позволяет взять заем размером от 1000 до 30 000 рублей.

Наиболее часто кредитом «Деньги до заплаты» пользуются клиенты банка в возрасте от 35 до 45 лет – 36%, а средний размер кредита составляет около 9 тыс. рублей.

«Кредит «Деньги до зарплаты» позволяет оформить небольшую сумму, в случае появления непредвиденных расходов. Это очень удобный вид займа, который несет минимальную нагрузку для заемщика. Например, если клиент взял 10 000 рублей, то через месяц вернуть нужно будет всего 10 170 рублей. Столь низкий процент и возможность оформить данный кредит – это дополнительная привилегия для участников зарплатного проекта от Сбербанка», - Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

Помимо сервиса «Деньги до зарплаты», зарплатные клиенты Сбербанка могут воспользоваться и другими возможностями: специальные предложения на потребительский кредит и ипотеку, скидку на налоговый вычет, сформированный набор тарифов сотового оператора СберМобайл. Все эти сервисы расположены в профиле клиента в разделе «Мои привилегии» Сбербанк Онлайн.