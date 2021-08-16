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Более 1 млн жителей Поволжья уже получили государственные выплаты на детей в Сбербанке

16 августа 2021 09:58
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Для клиентов банка, оформивших выплату через Сбербанк, Сбер делает подарок.

С 15 июля более 1 млн жителей Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей оформили в Сбербанке государственные выплаты на детей. Всего было выдано более 15,5 млрд рублей. 

Выплаты на первого ребенка получили около 800 тыс. семей, на второго – более 300 тыс., на третьего и последующих – около 50 тыс. Больше всего выплат оформили клиенты банка – родители детей в возрасте от 36 до 45 лет – более 590 тыс.

По указу Президента РФ получить выплаты в размере 10 тыс. рублей могут семьи на каждого ребенка от 6 до 18 лет (для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями – до 23 лет). Оформить заявление можно до 1 ноября 2021 года на портале госуслуг или в МФЦ. 

Для клиентов банка, оформивших выплату через Сбербанк, Сбер делает подарок: в течение 2 рабочий дней после активации СберПрайм направляется промокод, которым можно расплатиться на 1000 рублей в СберМаркете и на 1000 рублей в СберМегаМаркете на каждого ребёнка. Промокод действует до конца 2021 года: им можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. В оба сервиса можно быстро зайти без логина и пароля по Сбер ID.

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Самая большая ценность для Сбербанка – это наши клиенты. В преддверии 1 сентября мы рады помочь семьям с детьми подготовиться к школе. Акция от Сбера позволяет сэкономить на расходах, которые возрастают в преддверии учебного года. Бонусы от Сбера будут предоставлены автоматически, если указать реквизиты Сбербанка при оформлении заявления на выплату».

 

 

Теги: выплаты СберБанк

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