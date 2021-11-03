Банковские услуги на дому

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«Домашние дни» в самом разгаре – многие в стране отдыхают или работают из дома. Но жизнь не останавливается, тем более, что сейчас есть большое количество цифровых сервисов, которые позволяют не выключаться из привычного ритма. Но, несмотря на их обилие, иногда лишь личное общение с человеком, позволяет решить проблему. Недавно появился очень приятный банковский сервис «Выездной персональный менеджер», который может быть полезен во многих ситуациях.

Например, мы часто планируем сделать ремонт на лоджии, так как наши квартиры, как правило, небольшие и еще одно жилое помещение было бы очень актуально. Сейчас, находясь на удаленке, у каждого из нас появилась возможность исследовать рынок услуг по ремонту. Но если, оценив свои финансы, вы осознаёте, что полностью оплатить ремонт не сможете, а тянуть время и копить уже не хочется, то можно не откладывать этот вопрос в долгий ящик и взять кредит. Как оформить кредит в условиях нерабочих дней? За ответом обратимся к рекомендациям в интернете. Обилие рекламы услуг на множестве сайтов озадачивает, но полистав предложения, предлагаем в итоге остановиться на банке, в котором вы получаете зарплату.

Мы уже привыкли оформлять серьезные финансовые продукты в офисах банка. Но в такой непростой эпидемиологической ситуации идти в офис совсем не хочется. Анализируя свежие новости компаний, мы увидели, что недавно Сбербанк разместил информацию о новых возможностях удаленного обслуживания клиентов, среди прочих был и бесплатный сервис выездного персонального менеджера, который должен решить вопрос с получением кредита в условиях нерабочих дней.

Чтобы воспользоваться услугой нужно зайти на сайт Сбербанка, вбить в поисковой строке «выездной персональный менеджер», написать свой мобильный номер и буквально через несколько минут вам позвонят из банка, чтобы договориться о встрече. В назначенный день менеджер приедет, ответит на все вопросы, подскажет какой именно кредит лучше взять, опишет все условия и поможет его оформить дома, не выезжая в банк. В целом на это можно потратить всего около 15 минут и нужный вам финансовый продукт будет оформлен.

Кстати, советуем не забыть в поисках ремонтной бригады, дизайна мечты и материалов, что нужно будет покупать еще много всяких разных мелочей: светильники, жалюзи, коврик. Для таких небольших покупок можно также оформить кредитную карту – с ней финансов должно хватить на все. Но не забудьте вернуть деньги на кредитку в беспроцентный период, чтобы не переплачивать за свои покупки.

Текст: Дильдина Светлана